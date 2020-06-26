Çok Gezenti Burak Akkul koronavirüs kuluçka dönemini anlattı: Kabus gibi
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve ardından kabus gibi günler yaşadığını söyleyen Burak Akkul, bu kez tüm ayrıntılara kadar anlattı. Eşi Seda Akkul, hissettiklerini dile getirdi.
Teve2 ekranlarında yayımlanan Çok Gezenti programını yapan Burak Akkul ve Seda Akkul çifti, mart ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandılar. Londra'da rahatsızlanan Burak Akkul, tedavi için döndüğü Türkiye'de Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu müşahede altına alındı.
Durumu ağırlaşan Akkul, entübe olarak 21 gün tedavi gördü. Bir aylık tedavi sonucu virüsü tamamen yenen Burak Akkul ile eşi Seda Akkul, hastalık sürecini anlattı. Seyahat programının çekimi için 3 Mart'ta Londra'ya uçtuğunu belirten Akkul, havalimanında fazla vakit geçirdiğini, Londra'ya vardığında ise hastalık semptomlarının başladığını belirterek, şöyle devam etti:
"Londra'daki beşinci günde ben öksürmeye başladım ve ateşim çok yükseldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fazla kalmıştım. İnsanlarla o günü iç içe geçirdim. Kuluçka dönemini muhtemelen Londra'da geçirdim. Eşim ve abisinin eşi, sağlık kliniğine giderek sordular ancak 'Gelmeyin, çok ölümcül durum hissederseniz ambulans çağırın' dediler.''
''Yabancı ülkede kalmamak gerektiğini düşündüm. Bir de benim tek bademcik iltihabı diye bir rahatsızlığım vardı ve ilgilenen doktor yok diye 10 Mart'ta Türkiye'ye döndük."