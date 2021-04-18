Çok fena vuracak! İstanbul'a gökten gübre yağacak Hüseyin Toros'tan flaş uyarılar geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun neredeyse tamamında toz taşınımı nedeniyle çamur yağacağı uyarısı yaptı. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Toros, bu toz taşınımın çiftçiler için bir nimet olduğunu belirterek çarpıcı açıklamalar yaptı....
Meteoroloji bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceğini açıkladı. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış olacağı belirtilip vatandaşlar uyarıldı. İstanbul'da sabah araçlarının başına gidenler çamur yağdığını gördü ve oto yıkamacılara koştu. Ancak Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Toros'tan ilginç bir açıklama geldi.
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri dışında Eskişehir, Bursa, Kütahya, Kastomonu, Bursave Bilecik'te de görülecek toz taşınımı için Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Toros ise 'Bereket yağışları' olarak bilindiğini söyledi. İşte toz taşınımı hakkında farklı bir açıklama yapan Toros'un ifadeleri ve meteorolojiden yapılan açıklamanın detayları....
Yağan yağmur biriktirilip içilirdi
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Toros, 14-Nisan - 14 Mayıs arasındaki yağışların, 'Bereket yağışları' olarak adlandırıldığını ifade etti Toros, 'Bereket Yağmurları' söyleminin geçmişini anlattı. Toros, "Atalarımız nisan sonunda görülen bu yağışlara bereket yağışları derlerdi. Hatta Anadolu'da bu yağışlar sırasında kaplar yerlere konulur, doldurulan sular içilirdi. Şimdi ise böyle bir durum yok" dedi.
Çölden gelen tozda zengin minaraller var
Hüsüyen Toros, 'Atalarımızın neden Bereket Yağmuru' dediği ile ilgili ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Toros, "Bu mevsimde Sahra Çölü üzerinden çok fazla toz hareketleniyor. Ülkemize de giriş yapıyor. Şu anda ülkemiz üzerinde gözle göremediğimiz bu tozlar yoğun şekilde var. Sahra'daki bir gölden taşınan bu tozlarda zengin mineraller olduğu tespit edildi. Bundan dolayı Bereket demiş olabilirler" dedi.