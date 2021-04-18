Çölden gelen tozda zengin minaraller var

Hüsüyen Toros, 'Atalarımızın neden Bereket Yağmuru' dediği ile ilgili ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Toros, "Bu mevsimde Sahra Çölü üzerinden çok fazla toz hareketleniyor. Ülkemize de giriş yapıyor. Şu anda ülkemiz üzerinde gözle göremediğimiz bu tozlar yoğun şekilde var. Sahra'daki bir gölden taşınan bu tozlarda zengin mineraller olduğu tespit edildi. Bundan dolayı Bereket demiş olabilirler" dedi.