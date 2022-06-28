Çok fena! 8 şehre sağanak yağış uyarısı sel, su baskını, heyelana dikkat! Karadeniz için yeni alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.