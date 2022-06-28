Çok fena! 8 şehre sağanak yağış uyarısı sel, su baskını, heyelana dikkat! Karadeniz için yeni alarm
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün de çok sayıda kentte kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Yağışlar dünkü kadar etkili olmasa da tehlike büyük. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 8 kente sarı kodlu uyarı yaptı. Vatandaşlardan ani sel, su baskını ve heyelan tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmeye göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Bursa, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İç ver doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.