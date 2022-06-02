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Çok acı! Oğlunu tüfekle vuran anne ardından intihar etti

Çok acı! Oğlunu tüfekle vuran anne ardından intihar etti

SAKARYA'da çok acı olay! Serdivan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 44 yaşındaki anne oğlunu av tüfeği ile yaraladıktan sonra intihar etti.

Çok acı! Oğlunu tüfekle vuran anne ardından intihar etti

 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 44 yaşındaki N.E (44), oğlu M. E'yi av tüfeğiyle yaraladıktan sonra intihar etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 

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Çok acı! Oğlunu tüfekle vuran anne ardından intihar etti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. 

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Çok acı! Oğlunu tüfekle vuran anne ardından intihar etti

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak konuya ilişkin inceleme başlattı.

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Çok acı! Oğlunu tüfekle vuran anne ardından intihar etti

Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

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