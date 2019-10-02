Çocuklukta süt tüketiminin önemi...Çocuklar ne kadar süt tüketmeli?

Cömert sözlerine şöyle devam etti: "Bunun yanı sıra inek sütü, bağışıklık sistemini olumlu yönde destekler, kan basıncını ve kanser riskini azaltır, diş çürüklerine karşı koruyucudur. İnek sütü, içeriğindeki besin ögelerinin yanında, büyüme faktörlerini de uyarıyor. İnsan vücudundaki en önemli büyüme faktörlerinden biri olan insülin benzeri büyüme faktörü-1, en çok kemik dokuda bulunuyor ve kemik dokuda protein yapımını artırarak büyümeyi ve gelişmeyi sağlıyor. Çocukluk döneminde kemik yapımı çok hızlıdır ve bu nedenle kalsiyum gereksinimi artıyor. Büyüme ve gelişmenin ve yeterli kemik mineral yoğunluğunun sağlanabilmesi için, gereksinmesinin karşılanması ve yeterli miktarlarda kalsiyum alımı bu dönemde önem kazanıyor."