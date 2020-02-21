Çocukluğunda Atakan gibi olduğunu söyleyen Aleyna Tilki dillere düştü
Şarkıcı Aleyna Tilki filozof çocuk Atakan Kayalar ile ilgili yorumlarıyla sosyal medyanın diline düştü.
Türkiye 10 yaşındaki küçük filozof Atakan Kayalar'ı konuşuyor. Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki de sosyal medyada ortaya çıkan bir video ile gündem olan 10 yaşındaki çocuk Atakan Kayalar'a tavsiyelerde bulundu. Tilki, Atakan Kayalar'ın kendi küçüklüğüne benzediğini iddia edip bir de uyarıda bulundu.
Atakan Kayalar, sosyal medyada yayımlanan bir video ile herkesin dikkatini çekti. Ana haber bültenlerine bile konu olan Atakan için Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşım yaptı.
Tilki, ''Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan'' yorumunu yaptı.
Yorumları bununla da sınırlı kalmayan Aleyna Tilki, Atakan Kayalar'ın ruh eşi olduğunu söyledi.