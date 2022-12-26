Çocuk balkondan düştü olayı gören anne de düştü! İkisi de hastanelik oldu
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SAMSUN'da 2.5 yaşındaki çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne yardıma koşarken düşüp yaralandı. Anne ile oğlu hastaneye beraber kaldırıldı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki Suriye uyruklu Edeep Bader Oujan birinci kattaki evlerinin balkondan yere düştü.
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Çocuğun düştüğünü gören komşular polise ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.
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Bakkaldan ekmek almadan dönen anne Turkıeh Oujan balkondan düşen çocuğunu görünce yanına koşarak düşerek yaralandı
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