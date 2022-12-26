BIST 5.455
DOLAR 18,66
EURO 19,84
ALTIN 1.079,04

Çocuk balkondan düştü olayı gören anne de düştü! İkisi de hastanelik oldu

|
Çocuk balkondan düştü olayı gören anne de düştü! İkisi de hastanelik oldu

SAMSUN'da 2.5 yaşındaki çocuğunun balkondan düştüğünü gören anne yardıma koşarken düşüp yaralandı. Anne ile oğlu hastaneye beraber kaldırıldı.

Çocuk balkondan düştü olayı gören anne de düştü! İkisi de hastanelik oldu

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. 

113
Çocuk balkondan düştü olayı gören anne de düştü! İkisi de hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki Suriye uyruklu Edeep Bader Oujan birinci kattaki evlerinin balkondan yere düştü. 

213
Çocuk balkondan düştü olayı gören anne de düştü! İkisi de hastanelik oldu

Çocuğun düştüğünü gören komşular polise ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

313
Çocuk balkondan düştü olayı gören anne de düştü! İkisi de hastanelik oldu

Bakkaldan ekmek almadan dönen anne Turkıeh Oujan balkondan düşen çocuğunu görünce yanına koşarak düşerek yaralandı

413