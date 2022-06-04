Çocuğunuzu öperken iki kere düşünün! Küçük kızın yanağında öyle bir şey çıktı ki...

Ancak ebeveyn, yanaktan basit bir öpücüğün kızı için böyle bir enfeksiyona neden olacağını bilmiyordu. Leke ortaya çıktığı ilk andan itibaren iki gün içinde kocaman olmuştu. Annesinin dudağındaki küçük uçuk, kızın 4 gün hastanede kalmasına neden oldu.