Çocuğunuzu öperken iki kere düşünün! Küçük kızın yanağında öyle bir şey çıktı ki...
Amerika'da bir anne, kızının yanağını öpünce küçük kızın yanağında yara oluşmaya başladı. Hastaneye götürülen küçük kızın yanağında annesinin dudağından uçuk türü bir virüsün bulaştığı öğrenildi.
ABD'de yaşayan olayda her şey annenin, küçük kızının yanağına öpücük kondurmasıyla başladı. Küçük kızın yanağında yara oluşmaya başlayınca anne kızını hastaneye götürdü.
Jaime Lippold, dört yaşındaki kızı Aubree'nin yanağında oluşan leke hakkında ilk başlarda endişelenecek bir şey olmadığını düşündü. Kısa sürede büyümeye başlayan ve enfeksiyon karşısında panik olan kadın, kızını hastaneye götürdü.
Ağrılı ve enfeksiyonlu göründüğü için kısa sürede günlük olarak büyümeye başladı. Küçük kıza hastanede herpes simpleks virüsü olan HSV-1 teşhisi kondu. Bir uçuk türü olan bu virüs, annesi kızını öptüğü için ortaya çıkmıştı.
Ancak ebeveyn, yanaktan basit bir öpücüğün kızı için böyle bir enfeksiyona neden olacağını bilmiyordu. Leke ortaya çıktığı ilk andan itibaren iki gün içinde kocaman olmuştu. Annesinin dudağındaki küçük uçuk, kızın 4 gün hastanede kalmasına neden oldu.