Çocuğunuz bu hareketi yapıyorsa aman dikkat! Uzmanlar uyardı "Çocuk psikiyatristine görülmeli"
Büyüme çağında birçok farklı davranışta bulunan ve 'çocuktur' diyerek önemsenmeyen bazı hareketler çocuğunuz için ileriki yaşlarda riskli olabilir. Bu hareketlerden biri de çocuğunuzun göz temasından kaçınmasıdır. Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı olarak görev yapan Dr. İbrahim Zeyrek, ailelere uyarıda bulunarak, ''Çocuklarınız ile göz teması kuramıyorsanız otizmli olabilir'' dedi.
Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı olarak görev yapan Dr. İbrahim Zeyrek, otizm konusunda önemli uyarılarda bulundu.
Amerika'da yapılan araştırmalara göre otizm vakalarında artış yaşadıklarını belirten Uzm. Dr. İbrahim Zeyrek, ''Otizm sıklığı son zamanlarda giderek artmaktadır. 2000'li yılların başlarında her 150 kişiden 1'inde görülürken 2018 yılında her 44 kişiden 1'inde görülüyordu. Ama şimdi her 36 kişiden 1'inde bu artık görülüyor. Bingöl'de de bu sıklık görülmektedir'' dedi.
''Göz temasından kaçınan çocukları, çocuk psikiyatrına götürün''
Uzm. Dr. İbrahim Zeyrek, şu anda 15-16 aylık çocuklarda otizm teşhisi yapabildiklerini kaydederek, ailelere şu uyarılarda bulundu:
''Bir çocuk doğduktan sonra birinci ayda göz teması kurmaya başlar, ama otizmli çocuklarda 2, 3 yaşındaki çocuk göz temasından kaçınıyor, sohbet etmiyor, etkileşime ve iletişime girmiyor. Normal bir çocukta 2 ya da 3 aylık çocukta siz ona güldüğünüzde o da size duygusal olarak katılır ama otizmli çocuklar tepki vermezler. İsmi çağırıldığında dönmeyen çocuk varsa, sınırlı ve takıntılı bir halleri varsa bu konuda muhakkak bir çocuk psikiyatrına gitmeleri gerekiyor. Kafasında soru işareti olan ya da anlamlı cümle kuramayan çocukları muhakkak bir çocuk psikiyatristine götürün."
"Çocuklarda normalde 12 aylıkken tek kelimelik anlamlı kelimeler anne, baba, mama demesini bekleriz. 2 yaşına geldiğinde artık iki kelimelik cümle kurmasını bekleriz. Bu tipik gelişimde eğer kafada bir soru işareti varsa muhakkak bir uzamana görülmesi gerekir. Bu çocuğa otizm tanısı öncesi birçok hastalığı olmuş olabilir. Zeka geriliği olabiliri gelişim geriliği olabilir ya da otizm olabilir ama buraya gelip bizimle görüşsünler ve önerilerde bulunalım.''