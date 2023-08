Çocuğunuz bu hareketi yapıyorsa aman dikkat! Uzmanlar uyardı "Çocuk psikiyatristine görülmeli"

Amerika'da yapılan araştırmalara göre otizm vakalarında artış yaşadıklarını belirten Uzm. Dr. İbrahim Zeyrek, ''Otizm sıklığı son zamanlarda giderek artmaktadır. 2000'li yılların başlarında her 150 kişiden 1'inde görülürken 2018 yılında her 44 kişiden 1'inde görülüyordu. Ama şimdi her 36 kişiden 1'inde bu artık görülüyor. Bingöl'de de bu sıklık görülmektedir'' dedi.