Çocuğunu kaybeden Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra şoke eden itiraf! 'İyi ki yaşamamış diyorum'

Türk Sineması'nın tanınmış oyuncularından Aydemir Akbaş, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının konuğuydu. Akbaş, 1964 yılında evlendiği Beyhan Benek ile bir çocuklarının olduğunu ancak doğumdan 11 gün sonra kaybetmelerini anlattı.