Çocuğunu kaybeden Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra şoke eden itiraf! 'İyi ki yaşamamış diyorum'
Yeşilçam'ın efsanelerinden usta oyuncu Aydemir Akbaş, 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. Akbaşi yıllar önce 11 günlükken kaybettikleri bebeklerini konuk olduğu programda anlattı. Bebeklerinin doktor hatası yüzünden öldüğünü iddia eden ünlü oyuncu, "Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum..." sözleriyle herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Türk Sineması'nın tanınmış oyuncularından Aydemir Akbaş, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının konuğuydu. Akbaş, 1964 yılında evlendiği Beyhan Benek ile bir çocuklarının olduğunu ancak doğumdan 11 gün sonra kaybetmelerini anlattı.
Bebeğinin neden öldüğünü anlatan Aydemir Akbaş, "Bebeğimiz 11 gün yaşadı. Prematüre doğdu, evde özel odada ayırarak camlı bir kapı yaptırarak hemşire tutmuştuk.
Çocuğum için kitap yazmayı düşündüm ama Beyhan istemedi. Doktor hatasıydı. Doktor, Amerika'ya giderken asistan tayin etmiş.
Asistan da çocuğun kakası kontrol edin diye bize söylemeyi unutuyor. Hemşire bana 'çocuk kakasını yapamıyor, huylanıyorum' dedi.