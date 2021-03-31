Çocuğuna yamalı pantolon giydiren Gönül Yılman Saygan'dan eleştirilere yanıt! 'Utanmıyorum'
Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, Twitter'da paylaştığı videoda kızına yamalı pantolon giydirdiği için eleştirilmişti. Saygan, kendisini eleştirenlere yanıt verdi.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan'ın, Twitter'da paylaştığı videoda kızı Suada'nın pantolonundaki yama sosyal medyanın gündemindeydi.
Bazı takipçilerinin kendisini, "Utanmıyor musun? Kızının pantolonunda yama var" şeklinde mesajlarla eleştirdiğini söyleyen Saygan, "Hayır, utanmıyorum. Kızımın birçok pantolonunda yama var. Hızla eskitiyor, atmak yerine yama yapıp tekrar giydiriyoruz" dedi.
Eşi Suavi'nin de kıyafetlerine tadilat yaptırdığını belirten Saygan, "Ayakkabılarımıza, çantalarımıza da yaptırıyoruz" şeklinde konuştu.
Gönül Yılman Saygan, "Kızınızın yaşıtları tarafından dalga konusu olması, sizin 2-3 beğeni almanıza değecekse, devam" diyen takipçisine de yanıt verdi.