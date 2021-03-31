Çocuğuna yamalı pantolon giydiren Gönül Yılman Saygan'dan eleştirilere yanıt! 'Utanmıyorum'

Bazı takipçilerinin kendisini, "Utanmıyor musun? Kızının pantolonunda yama var" şeklinde mesajlarla eleştirdiğini söyleyen Saygan, "Hayır, utanmıyorum. Kızımın birçok pantolonunda yama var. Hızla eskitiyor, atmak yerine yama yapıp tekrar giydiriyoruz" dedi.