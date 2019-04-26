Çocuğa işkence sahnesi ülkeyi ayağa kaldırdı Sen Anlat Karadeniz'e büyük tepki

Sahnede dikkat çeken bir diğer olay ise oğluna işkence edilirken hiçbir şey yapmayan baba karakteriydi. Tepki çeken sahneye yorum yapan izleyiciler, RTÜK'ün harekete geçmesini ısrarla isterken, bir yandan da ülkemizde yaşanan olayların sebebi olarak bu dizi gösterildi.