Çocuğa işkence sahnesi ülkeyi ayağa kaldırdı Sen Anlat Karadeniz'e büyük tepki
Yayınlandığı ilk bölümlerde kadına şiddet ve tecavüz sahneleriyle ülke gündemine oturan Sen Anlat Karadeniz dizisinin son olarak çocuğa işkence sahnesi 'yok artık' dedirtti.
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve geçtiğimiz Çarşamba yayınlandığı 49. bölümüyle sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Sen Anlat Karadeniz dizisine tepkiler çığ gibi büyüyor. Dizinin son bölümünde ekrana gelen 'çocuğun sırtının tımarlandığı' sahne son dönemde yaşanan olaylar da hatırlatılarak büyük tepki gördü.
Küçükçekmece'deki 5 yaşındaki kıza tecavüz olayı hala ülke gündeminin ilk sırasında yerini korurken, Sen Anlat Karadeniz'de yayınlanan çocuğa işkence sahnesi eleştiri yağmuruna tutuldu. Dizinin, kadına işkence ve tecavüz sahneleriyle de daha önce gündeme gelmesi, tepki çeken sahnelerin reyting uğruna mı ekranlarda yayınlandığı sorusunu akıllara getirdi.
Sahnede evin beyi olarak adlandırılan bir kişinin, yanında çalıştırdığı adamın oğluna 'Sana hayat dersi veriyorum' repliğiyle açıkça işkence etmesi ekran başındakileri çıldırttı. Davut'un, atı tımar edemeyen oğluna 'Hayvan bu, diyemezki canım yanıyor yapma, diyebilir mi?' diyerek çocuğun tişörtünü çıkarttırdığı ve 'tımar böyle yapılır' diyerek küçük çocuğa işkence ettiği görülüyor.
Sahnede dikkat çeken bir diğer olay ise oğluna işkence edilirken hiçbir şey yapmayan baba karakteriydi. Tepki çeken sahneye yorum yapan izleyiciler, RTÜK'ün harekete geçmesini ısrarla isterken, bir yandan da ülkemizde yaşanan olayların sebebi olarak bu dizi gösterildi.