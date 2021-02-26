Çocuğa cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah: Pedofili olarak görmüyorum
Uşşaki tarikatı şeyhi Eyyüp Fatih Şağban, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanmıştı. “Fatih Nurullah” takma ismiyle bilinen Şağban, “Bunu pedofili olarak görmüyorum, FETÖfil olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.
Uşşaki tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şaban, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Sanık avukatının istismara uğrayan çocukla ilgili, "Çocuk 2 sene önce de tacize uğradığını söylüyor. O zaman niye tekrar dergaha gelmiş, demek ki akıllanmamış." sözleri mahkeme salonunu karıştırdı.
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanık avukatı 14 kişinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti. Independent Türkçe’den Can Bursalı imzalı habere göre, sanık Şağban'ın avukatı, tanık olarak gösterilen 14 kişinin de olayın yaşandığı dönem aynı evde yaşadığını belirtti.
Savcılık, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, mağdur çocuğun ve ailesinin avukatı Sakarya Barosu Başkanı Abdürrahim Burak, sanık avukatının 14 tanık dinletmek istemesinin duruşmayı uzatmayı amaçladığı ifade etti.
"Türkiye'nin nadide, mümtaz bir şahsiyetidir"
Sanık avukatı, “Müvekkilimiz Türkiye'nin nadide, mümtaz bir şahsiyetidir. 6 aydır tutukludur. Müvekkilimiz ile çocuğun annesi, babası ve halasının telefon kayıtları dosyaya konulsun, gerçek ortaya çıkacak." dedi.