Çocuğa cinsel istismardan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah: Pedofili olarak görmüyorum

Uşşaki tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şaban, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Sanık avukatının istismara uğrayan çocukla ilgili, "Çocuk 2 sene önce de tacize uğradığını söylüyor. O zaman niye tekrar dergaha gelmiş, demek ki akıllanmamış." sözleri mahkeme salonunu karıştırdı.