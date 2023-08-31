Coca-Cola'dan depremzede esnafa iş yeri desteği!

Deprem felaketinde iş yeri ve evinin yıkıldığını aktaran Güç, "Çok zor günler geçirdik. Bizim için her şey bitti. Yeniden hayata tutunmaya çalışırken sağ olsun Coca-Cola bize bir konteyner iş yeri verdi. Verilen bu destekle biraz olsun ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş işlerimiz de iyi olacak inşallah." diye konuştu.