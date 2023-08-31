Coca-Cola'dan depremzede esnafa iş yeri desteği!
Coca-Cola, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da depremde iş yerleri yıkılan veya ağır hasar alan esnafa destekte bulundu.
Coca-Cola Türkiye, Anadolu Vakfı ve Toktut Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen "Yeniden Yaşam Projesi" kapsamında, depremlerden etkilenen 4 ilde toplam 70 konteyner iş yeri afetzede esnafa teslim edildi.
Bakkal-market ve yeme-içme konteynerleri olarak üretilen iş yerleri, raf, tezgah, soğutucu ve diğer ekipmanlarla esnafa hibe edildi.
Aldığı destekle Antakya Serinyol Mahallesi'nde büfe işletmeciliği yapan Yasin Güç, depremden önce Antakya merkezde bakkalının olduğunu söyledi.
Deprem felaketinde iş yeri ve evinin yıkıldığını aktaran Güç, "Çok zor günler geçirdik. Bizim için her şey bitti. Yeniden hayata tutunmaya çalışırken sağ olsun Coca-Cola bize bir konteyner iş yeri verdi. Verilen bu destekle biraz olsun ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş işlerimiz de iyi olacak inşallah." diye konuştu.