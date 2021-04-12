Kanal D ekranlarında yayımlanan ''Neler Oluyor Hayatta'' adlı programda yorumcu olan Hakan Ural, geçtiğimiz gün canlı yayında Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında yorumlar yaptı. Hakan Ural'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Bomba yorum ise yıllar önce 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu aynı mı' diyen Aysun Kayacı'dan geldi.