Çobanın oyuyla benim oyum bir mi diyen Aysun Kayacı'dan Hakan Ural bombası
Aysun Kayacı vaktiyle 'Benim oyum dağdaki çobanınkiyle aynı mı' sözleriyle olay olmuştu. Yıllar geçti Aysun Kayacı şimdi de diyor ki 'Benim oyum Hakan Ural'ınkiyle aynı mı?'...
Kanal D ekranlarında yayımlanan ''Neler Oluyor Hayatta'' adlı programda yorumcu olan Hakan Ural, geçtiğimiz gün canlı yayında Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında yorumlar yaptı. Hakan Ural'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı. Bomba yorum ise yıllar önce 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu aynı mı' diyen Aysun Kayacı'dan geldi.
Hakan Ural yayında "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var." dedi.
Arkasından Kanal İstanbul'u yabancı büyük devletlerin de istemediğini savundu. Kanal İstanbul'la birlikte ülkenin gelirlerinin artacağını da belirtti.
Hakan Ural, "Montrö yapıldığında boğazlardan 3000 gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 50.000'i, 2023 de bu rakamın 86.000'i geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 Milyar dolar üstü kaybımız var" dedi.