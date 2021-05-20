Civanperçemi faydaları 1 çay bardağı civanperçeminin inanılmaz yararı!
Hoş kokusu ile sevilen bir bitki olan civanperçemi tam bir şifa kaynağı. Civanperçemi çayı içmek hazımsızlık ve gaz problemlerinin ortadan kalkmasını sağlıyor.
Anadolu'da yüzyıllardır şifasından yararlanılan bitkilerden biri olan civanperçemi, adet ağrıları, basur problemleri, mide rahatsızlıkları, cilt yaraları gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor. Civanperçeminin yararları bunlarla da sınırlı değil. Gelin civanperçeminin faydalarına beraber bakalım...
İşte civanperçeminin sağlık açısından faydaları:
– Boğaz enfeksiyonlarını gidermede fayda sağlar. Boğazdaki ilthapların balgam yolu ile atılmasına yardımcı olur. Sürekli öksürüğü azaltarak daha rahat nefes alıp vermeyi kolaylaştırır.
– Civanperçemi içerdiği uçucu yağ sayesinde ciltte deforme olmuş hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Yara, enfeksiyonların ve iltihaplı ödemlerin iyleşmesini hızlandırır.
– Hemoroit (basur) rahatsızlığında makatta yer alan memelerinin geçmesine fayda sağlar.