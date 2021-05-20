Civanperçemi faydaları 1 çay bardağı civanperçeminin inanılmaz yararı!

Anadolu'da yüzyıllardır şifasından yararlanılan bitkilerden biri olan civanperçemi, adet ağrıları, basur problemleri, mide rahatsızlıkları, cilt yaraları gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor. Civanperçeminin yararları bunlarla da sınırlı değil. Gelin civanperçeminin faydalarına beraber bakalım...