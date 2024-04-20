Citroën C3 Aircross'tan ilk görüntü! Özellikleri saymakla bitmiyor, dışı da içi de bambaşka...

Yeni C3 Aircross, yüksek ve yatay motor kaputu, artırılmış iz genişliği, 690 mm çapındaki büyük tekerlekleri çevreleyen belirgin çamurluk kemerleri ve güçlü omuz çizgisiyle güçlü bir SUV karakteri sergiliyor. Tüm bu tasarım unsurlarıyla birlikte yeni araç oldukça dengeli ve güçlü bir silüet sunuyor. 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlayan Yeni C3 Aircross, dengeli oranlara sahip ve sınıfının en uzun aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yine bu uzun aks mesafesi arka yolcular için daha fazla diz mesafesi de sağlıyor.