Citroën C3 Aircross'tan ilk görüntü! Özellikleri saymakla bitmiyor, dışı da içi de bambaşka...
Citroën, yakında Avrupa'da satışa sunulacak olan yeni C3 Aircross ile ilgili ilk görselleri yayınladı. C3 Aircross'un SUV silüeti yerden yüksek bir yapı sunuyor. Otomobil 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlıyor.
Hatchback C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan yeni C3 Aircross, geniş iç hacmi ve gelişmiş araç içi konfor özelliklerini rekabetçi bir fiyat politikasıyla sunmaya hazırlanıyor. Yeni C3 Aircross, hatchback sınıfındaki C3 ile aynı Akıllı Otomobil Platformu'nu esas alıyor ve bu sayede özellikle güç-aktarma sistemlerinde esneklik ve maliyet verimliliği sağlıyor.
Citroën'in ilk kez Oli konsepti ile tanıttığı ve C3 ile ilk kez uyguladığı yeni tasarım dili unsurlarını benimseyen yeni C3 Aircross, tasarımıyla yeni marka kimliği imzasını bütünleştiriyor. Yeni Citroën logosunu sergileyen C3 Aircross'un dik tasarımlı ön bölümü, 3'e ayrılmış aydınlatma bölümüyle karakteristik bir ışık imzası kullanıyor. Bunların yanı sıra yeni araçta Citroën algısını daha da arttırmak üzere ek kişiselleştirme çözümleri de sunuluyor. Bu çözümler arasında çift renkli tavan, tampon hizasında ve köşelerde renkli kilpsler gibi kişiselleştirme seçenekleri yer alıyor.
Yeni C3 Aircross, yüksek ve yatay motor kaputu, artırılmış iz genişliği, 690 mm çapındaki büyük tekerlekleri çevreleyen belirgin çamurluk kemerleri ve güçlü omuz çizgisiyle güçlü bir SUV karakteri sergiliyor. Tüm bu tasarım unsurlarıyla birlikte yeni araç oldukça dengeli ve güçlü bir silüet sunuyor. 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutlarıyla daha fazla iç hacim sağlayan Yeni C3 Aircross, dengeli oranlara sahip ve sınıfının en uzun aks mesafesiyle dikkat çekiyor. Yine bu uzun aks mesafesi arka yolcular için daha fazla diz mesafesi de sağlıyor.
C3 Aircross'un boyut ve tasarımıyla ortaya koyduğu geniş yaşam alanı, yolcular için sunulan konforlu seyahat özelliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Ayrıca C3 Aircross, aile hayatını kolaylaştıran çözümler barındırıyor. Yeni C3 Aircross, geniş ve işlevsel iç hacmine karşın park ve manevraları kolaylaştıran kompakt dış boyutlara sahip. Böylece pratik, çok yönlü, güven verici ve yaşamı kolaylaştıran bir SUV olarak öne çıkıyor.