Çıtır yumurta tarifi kahvaltı için alternatif!
Çıtır yumurta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile çıtır yumurta tarifi! Şimdiden afiyet olsun!
Kahvaltı sofralarınızı renklendirebileceğiniz enfes bir tarifle karşınızdayız. Dışı çıtır çıtır içi akışkan olan çıtır yumurtadan bahsediyoruz. Kahvaltılarında farklılık yaratmak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken bu lezzetin malzeme listesi ve hazırlanışına gelin beraber bakalım.
Malzemeler
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi,
1 tatlı kaşığı tuz,
4 adet yumurta (1 tanesi kesede çırpılacak),
1 su bardağı un(bulamak için),
2 dal taze biberiye,
1 su bardağı ekmek kırıntısı,
2 litre su(kaynatmak için)
Hazırlanışı
Derin bir tencerenin içerisinde su koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun içerisine sirke ve tuzu ekleyin. Tenceredeki suyu kaşık yardımıyla karıştırın ve bir girdap oluşturun.
Yumurtalardan birini kaseye kırın ve girdap oluşturduğunuz suyun içerisine yavaşça bırakın. Yaklaşık 3 dakika kadar pişirin ve suyunu süzdürerek tencereden alın.