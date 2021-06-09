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Cipteki yazı şaşırttı! Seda Sayan'ın oğluyla Teşkilat yıldızı Ezgi Eyüboğlu aşk yaşıyor

Cipteki yazı şaşırttı! Seda Sayan'ın oğluyla Teşkilat yıldızı Ezgi Eyüboğlu aşk yaşıyor

TEŞKİLAT dizisinin başarılı oyuncusu Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkta evlilik yanıtıyla şaşırttı.

Cipteki yazı şaşırttı! Seda Sayan'ın oğluyla Teşkilat yıldızı Ezgi Eyüboğlu aşk yaşıyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Eyüboğlu, TRT 1'in bu sezonki yeni dizisi Teşkilat'ta Ceren karakteriyle televizyon dünyasına dönüş sağlamıştı. Kaan Yıldırım'dan boşanmasının ardından Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Cipteki yazı şaşırttı! Seda Sayan'ın oğluyla Teşkilat yıldızı Ezgi Eyüboğlu aşk yaşıyor

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak ikili aşklarını duyurmuştu.

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Cipteki yazı şaşırttı! Seda Sayan'ın oğluyla Teşkilat yıldızı Ezgi Eyüboğlu aşk yaşıyor

Engin ve Eyüboğlu çifti mutlu beraberliklerini 2 yıldır sürdürüyor. 

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Cipteki yazı şaşırttı! Seda Sayan'ın oğluyla Teşkilat yıldızı Ezgi Eyüboğlu aşk yaşıyor

32 yaşındaki Eyüboğlu, 30 yaşındaki sevgilisi Engin ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. 

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