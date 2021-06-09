Cipteki yazı şaşırttı! Seda Sayan'ın oğluyla Teşkilat yıldızı Ezgi Eyüboğlu aşk yaşıyor
TEŞKİLAT dizisinin başarılı oyuncusu Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkta evlilik yanıtıyla şaşırttı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Eyüboğlu, TRT 1'in bu sezonki yeni dizisi Teşkilat'ta Ceren karakteriyle televizyon dünyasına dönüş sağlamıştı. Kaan Yıldırım'dan boşanmasının ardından Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak ikili aşklarını duyurmuştu.
Engin ve Eyüboğlu çifti mutlu beraberliklerini 2 yıldır sürdürüyor.
32 yaşındaki Eyüboğlu, 30 yaşındaki sevgilisi Engin ile birlikte Cihangir'de görüntülendi.