Cipteki yazı şaşırttı! Seda Sayan'ın oğluyla Teşkilat yıldızı Ezgi Eyüboğlu aşk yaşıyor

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Eyüboğlu, TRT 1'in bu sezonki yeni dizisi Teşkilat'ta Ceren karakteriyle televizyon dünyasına dönüş sağlamıştı. Kaan Yıldırım'dan boşanmasının ardından Eyüboğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başlamıştı.