'Çıplaklığa bayılıyorum' diyen seksi model gözleri şaşı etti

'Çıplaklığa bayılıyorum' diyen seksi model gözleri şaşı etti

Kusursuz fiziği ve sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan ünlü model Joy Corrigan, New York'ta düzenlenen Tribeca Film Festivali'ne damga vurdu.

'Çıplaklığa bayılıyorum' diyen seksi model gözleri şaşı etti - Sayfa 1

24 yaşındaki güzel model Joy Corrigan, Tribeca Film Festivali için New York'taydı. Ünlü model Joy Corrigan, New York'ta düzenlenen Tribeca Film Festivali'ne damga vurdu.

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'Çıplaklığa bayılıyorum' diyen seksi model gözleri şaşı etti - Sayfa 2

'A Day In The Life Of America' filminin galasında boy gösteren Corrigan, gala için transparan ve uçuk pembe bir kıyafet tercih etmişti.

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'Çıplaklığa bayılıyorum' diyen seksi model gözleri şaşı etti - Sayfa 3

İddialı göğüs dekoltesini, renkli bir ceketle tamamlayan Corrigan, festivalde basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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'Çıplaklığa bayılıyorum' diyen seksi model gözleri şaşı etti - Sayfa 4

Gece boyunca kameralara poz vermekten yorulmayan Corrigan, 1.77 boyunda ve resim yapmaya bayılıyor.

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