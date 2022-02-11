Çıplak saldırgan kabusu yaşattı! Yatağına girdi duşa zorladı: Wordle sayesinde kurtuldu
Her gün 5 harfli yeni bir kelime sunan ve bu kelimeyi 6 denemede bulmanızı isteyen popüler Wordle oyunu bu sefer 80 yaşındaki kadının hayatını kurtardı.
Denyse Holt isimli emekli öğretmen gece yarısı karşısında çıplak ve elinde makas olan bir saldırganla karşılaştı.
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Saldırgan yaşlı kadının yatağına girdi ve çığlık atarsa onu keseceğini söyledi. Ayrıca kadından kendisini ısıtmasını istedi.
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Peşinden yaşlı kadını aç ve ilaçlarını vermeden evin bodrumuna kilitledi.
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Yaşadıklarını anlatan Holt bodrumda tek başınayken kendi kendine “Böyle ölmek istemiyorum. Çocuklarımın annelerinin cinayete kurban gittiğini duymasını istemiyorum” dediğini aktardı.
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