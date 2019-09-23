Çıplak poz veren Adriana Lima'nın seksi tuvalet pozu! Emir Uyar'la aşk yaşıyor

Yazar Metin Hara ile aşkı da ayrılığı da çok konuşulan dünyaca ünlü model Hara ile ilişkisinin ardından yeni sevgilisini de Türkler'den seçmesiyle gündeme gelmişti. İlk olarak Venedik'te bir yatta yakalanan Adriana Lima ve Türk iş insanı Emir Uyar aşkı oldukça konuşulmuştu ki Lima'nın Instagram'dan paylaştığı seksi tuvalet pozu sosyal medyaya damga vurdu.