Çıplak küvet sahnesi ters tepti! Sen Çal Kapımı'da Kerem Bürsin Hande Erçel olay oldu
Sen Çal Kapımı reytinglerde istenilen başarıyı sağlayamayınca dizi ekibi çareyi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'i küvete soktu. Kanalın reyting numarası tutmadı.
İlk bölümü 8 Temmuz'da ekrana gelen başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi ilk aylarda reytinglerde zirveye ortak olmayı başarmıştı. Son haftalarda istenilen dizi istenilen reyting başarısını gösteremedi.
Sen Çal Kapımı son haftalarda reytinglerde ilk 10'a bile girmeyi başaramıyor. Ana haber programları ve dizi özetlerinin gerisinde kalan Sen Çal Kapımı'nın reytingini yükseltmek isteyen dizi yöneticileri harekete geçti.
Kaybettiği seyircisini yeniden ekrana kilitlemek isteyen Sen Çal Kapımı yapımcıları çareyi Erçel ve Bürsin'i birbirine yakınlaştırmakta buldu.
Serkan'a (Kerem Bürsin) masaj yapıldığı sırada içeriye giren Eda (Hande Erçel) masörü odadan çıkarttı.