Cinsiyet değiştirince 'Cinsellik' sorusu gelmişti, havuzda verdiği aşk pozu ile olay oldu...

Hülya Avşar'a katılan ünlü yarışmacıya Avşar "Ereksiyon olman için bir şey yapman gerekiyor mu?" demişti. Viagra sorusuna şaşıran Doruk Doğrusöz ise "Böyle bir problemim yok, cinsel hayatımda problem yok. Ameliyat olalı epey oldu bir problem görmüyorum" demişti.