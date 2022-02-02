BIST 2.030
DOLAR 13,41
EURO 15,13
ALTIN 774,99

Cinsiyet değiştirdi! 'Ellerim titriyor, korkuyorum' deyip taciz kabusunu Ceylan Ertem itiraf etti: Yol kenarında...

Cinsiyet değiştirdi! 'Ellerim titriyor, korkuyorum' deyip taciz kabusunu Ceylan Ertem itiraf etti: Yol kenarında...

Sanatçı Ceylan Ertem, beş yıldır yaşadığı taciz kabusu ilk kez açıkladı. Ertem'in açıklamaları magazin gündemine damgasını vurdu.

Cinsiyet değiştirdi! 'Ellerim titriyor, korkuyorum' deyip taciz kabusunu Ceylan Ertem itiraf etti: Yol kenarında...

Sanatçı Ceylan Ertem, kendisine hayran olduğunu söyleyen bir kişi tarafından beş yıldır takip edildiğini açıkladı. Ertem, Twitter hesabından konuyla ilgili bir seri paylaşım yaptı.

127
Cinsiyet değiştirdi! 'Ellerim titriyor, korkuyorum' deyip taciz kabusunu Ceylan Ertem itiraf etti: Yol kenarında...

Ertem, tacizcinin kendisine yakın olmak için yaşadığı şehire taşındığını, farklı şehirlerde yemek yerken, tatil yaparken karşısına çıktığını söyledi. 

227
Cinsiyet değiştirdi! 'Ellerim titriyor, korkuyorum' deyip taciz kabusunu Ceylan Ertem itiraf etti: Yol kenarında...

Hatta kadın tacizcinin kendisiyle birlikte olabilmek için cinsiyet değiştirdiğini ve en sevdiği erkek ismini aldığını söyledi.

327
Cinsiyet değiştirdi! 'Ellerim titriyor, korkuyorum' deyip taciz kabusunu Ceylan Ertem itiraf etti: Yol kenarında...

Ceylan Ertem, tacizcinin son olarak “hayranıyım” diyerek sanatçı adına bir restorana yemek siparişi verdiğini belirtti.

427