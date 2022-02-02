Cinsiyet değiştirdi! 'Ellerim titriyor, korkuyorum' deyip taciz kabusunu Ceylan Ertem itiraf etti: Yol kenarında...
Sanatçı Ceylan Ertem, beş yıldır yaşadığı taciz kabusu ilk kez açıkladı. Ertem'in açıklamaları magazin gündemine damgasını vurdu.
Sanatçı Ceylan Ertem, kendisine hayran olduğunu söyleyen bir kişi tarafından beş yıldır takip edildiğini açıkladı. Ertem, Twitter hesabından konuyla ilgili bir seri paylaşım yaptı.
Ertem, tacizcinin kendisine yakın olmak için yaşadığı şehire taşındığını, farklı şehirlerde yemek yerken, tatil yaparken karşısına çıktığını söyledi.
Hatta kadın tacizcinin kendisiyle birlikte olabilmek için cinsiyet değiştirdiğini ve en sevdiği erkek ismini aldığını söyledi.
Ceylan Ertem, tacizcinin son olarak “hayranıyım” diyerek sanatçı adına bir restorana yemek siparişi verdiğini belirtti.