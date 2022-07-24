Cinsellik itirafı olay olmuştu! Şarkıcı Nez kalça dansı yaparken kendinden geçti

"Sakın Ha" şarkısıyla hafızalara kazınan, kıvrak danslarıyla çok konuşulan şarkıcı Nez geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda yaptığı cinsellik itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şarkıcı dün akşam verdiği konserde şarkılarıyla hayranlarını coştururken, derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı, kendinden geçti. İşte haberin detayları...