Cinsellik itirafı olay olmuştu! Şarkıcı Nez kalça dansı yaparken kendinden geçti
Bir dönem çıkardığı "Sakın ha" şarkısıyla damga vuran, kıvrak danslarıyla kendisine hayran bırakan şarkıcı Nez, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda yaptığı cinsellik açıklamalarıyla olay olmuştu. Şarkıcı dün akşam hayranlarıyla buluştu. Verdiği konserde siyah göğüs dekolteli, derin yırtmaçlı elbise giydi. Şarkılarıyla sevenlerini coşturan Nez yaptığı kalça dansıyla kendisinden geçti...
"Sakın Ha" şarkısıyla hafızalara kazınan, kıvrak danslarıyla çok konuşulan şarkıcı Nez geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda yaptığı cinsellik itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Şarkıcı dün akşam verdiği konserde şarkılarıyla hayranlarını coştururken, derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı, kendinden geçti. İşte haberin detayları...
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda özel jetinle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden şarkıcı Nez, dün akşam verdiği konserde kalça dansı yaparken kendinden geçti.
"Sakın Ha" isimli şarkısıyla bir döneme damga vuran Nez, dün akşam bir mekanda konser verdi. Şarkılarının yanı sıra danslarıyla da adından söz ettiren Nez, derin yırtmaç detaylı kıyafetiyle kalça dansı yaptı.
Konser maratonuna devam eden Nez, sahnede şarkı söylerken adeta yerinde duramadı. Siyah göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı kıyafetini botlarıyla tamamlayan Nez, bir ara kalça dansı yaptı.