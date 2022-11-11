Cinsel organı küçülten yiyecekler varmış dünya bu araştırmadaki besin listesini konuşuyor
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Sağlık camiası bir besin listesini konuşuyor. ABD'de yapılan bir araştırma tartışmalara neden oldu. Ürolog Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma sonucunda hangi yiyeceklerin cinsel organı küçülttüğüne dair bir liste yayınlandı.
Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen 'cinsel organı küçülten besinler' araştırmasının sonuçları, Journal of Urology'de yayınlandı. Araştırma sonuçları, tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri listeledi. Söz konusu listede şu besinler yer aldı:
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Alkol
37
Soda
47