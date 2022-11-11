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Cinsel organı küçülten yiyecekler varmış dünya bu araştırmadaki besin listesini konuşuyor

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Cinsel organı küçülten yiyecekler varmış dünya bu araştırmadaki besin listesini konuşuyor

Sağlık camiası bir besin listesini konuşuyor. ABD'de yapılan bir araştırma tartışmalara neden oldu. Ürolog Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen araştırma sonucunda hangi yiyeceklerin cinsel organı küçülttüğüne dair bir liste yayınlandı.

Cinsel organı küçülten yiyecekler varmış dünya bu araştırmadaki besin listesini konuşuyor

Dr. Rena Malik öncülüğünde gerçekleştirilen 'cinsel organı küçülten besinler' araştırmasının sonuçları, Journal of Urology'de yayınlandı. Araştırma sonuçları, tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Cinsel organı küçülten yiyecekler varmış dünya bu araştırmadaki besin listesini konuşuyor

Araştırma kapsamında Dr. Rena Malik ve ekibi, cinsel organı küçülten yiyecekleri listeledi. Söz konusu listede şu besinler yer aldı: 

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Cinsel organı küçülten yiyecekler varmış dünya bu araştırmadaki besin listesini konuşuyor

Alkol

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Cinsel organı küçülten yiyecekler varmış dünya bu araştırmadaki besin listesini konuşuyor

Soda

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