Cinsel ilişkiye girmek istedi kabusu yaşattı 'çok utandım' diyen engelli kız anlattı
ANKARA'da zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu’ya cinsel istismar davası başladı. Hakim karşısına çıkan sanık Muhammet Burak Eroğlu'nun savunması pes dedirtti.
ANKARA Batıkent semtinde yaşanan olayda zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu, annesinden habersiz sosyal medyada tanıştığı Muhammet Burak Eroğlu’yla buluştu. Şirin’i arabayla eve götüren sanık Eroğlu, iddiaya göre Şirin’e cinsel istismarda bulundu ve zorla alıkoydu.
Şirin’den haber alamayan ailesi polise haber verdi ve kayıp ilanı çıkarıldı. Kaybolmasından 16 saat sonra Eryaman’da bir parkta bulunan Şirin, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Yüzde 50 engelli raporu bulunan Şirin Dilan Erdoğdu'nun Muhammet Burak Eroğlu tarafından alıkoyulduğu iddiasıyla dava açıldı. Davada sanık Eroğlu hakkında ‘cinsel istismar’ ve ‘kişiyi hürriyetinden alıkoymak’ suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuk sanık Muhammet Burak Eroğlu hazır bulunurken, mağdur Şirin Dilan Erdoğdu ise Adli Gözlem Odası’ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.