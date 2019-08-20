Cinsel ilişkiye girenleri izlemiş! Adnan Oktar'ın ahlaksızlığına bakın

Kızları Adnan Oktar'a hazır hale getiriyorlardı

Sabah'ın haberine göre; birlikte olduğu erkek sayısı arttıkça kişiliğinden ve karakterinden uzaklaşarak maddi manevi yok edilme safhasına gelen örgüt üyesi kadınların Adnan Oktar'a hazır hale getirildiği ve böylece örgüt liderinin cinsel tacizlerine karşı koyması engellendiği iddianamede anlatıldı.