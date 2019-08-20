Cinsel ilişkiye girenleri izlemiş! Adnan Oktar'ın ahlaksızlığına bakın

Cinsel ilişkiye girenleri izlemiş! Adnan Oktar'ın ahlaksızlığına bakın

Adnan Oktar'la ilgili her gün yeni bir iğrençlik ortaya çıkıyor. Oktar'ın örgütüyle ilgili hazırlanan iddianamede, Oktar’ın örgüt mensuplarını toplu olarak ilişkiye zorladığı, bu anları izlediği ve bu esnada cinsel saldırılarda bulunduğu kaydedildi.

Cinsel ilişkiye girenleri izlemiş! Adnan Oktar'ın ahlaksızlığına bakın - Sayfa 1

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesinde, örgüt lideri Adnan Oktar ve örgüt üyelerinin "Turnike" adı verilen "cinsel işkence" ve "cinsel sömürü" sistemi, örgüt içerisinde uygulanan işkence yöntemleri, cinsel sapkınlık, taciz, röntgencilik hakkında detaylı bilgiler yer aldı.

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Cinsel ilişkiye girenleri izlemiş! Adnan Oktar'ın ahlaksızlığına bakın - Sayfa 2

İddianamede, elebaşı Oktar'ın erkek örgüt üyelerine kızlarla ilişkiye girmenin haram olmadığını söylediği ve bazı mekânlarda tanıştıkları kızlarla arkadaşlık ilişkisine giren örgütün erkek üyelerinin her türlü ilişkinin dince sakıncası olmadığını kızlara telkin ederek kandırdıkları belirtildi.

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Cinsel ilişkiye girenleri izlemiş! Adnan Oktar'ın ahlaksızlığına bakın - Sayfa 3

Onlarca erkek örgüt üyesiyle cinsel ilişkiye zorladılar

Erkek örgüt üyelerinin örgüte 'sevgili' olarak getirdiği kız arkadaşlarını dini telkin, zorlama, görüntü ve fotoğraf ile şantaj etme yöntemlerini kullanarak örgütte "Kardeş" denilen onlarca erkek örgüt üyesiyle cinsel ilişkiye zorladıkları ifade edildi.

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Cinsel ilişkiye girenleri izlemiş! Adnan Oktar'ın ahlaksızlığına bakın - Sayfa 4

Kızları Adnan Oktar'a hazır hale getiriyorlardı

Sabah'ın haberine göre; birlikte olduğu erkek sayısı arttıkça kişiliğinden ve karakterinden uzaklaşarak maddi manevi yok edilme safhasına gelen örgüt üyesi kadınların Adnan Oktar'a hazır hale getirildiği ve böylece örgüt liderinin cinsel tacizlerine karşı koyması engellendiği iddianamede anlatıldı.

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