Cinsel ilişkide eşim üzerine... Mide bulandıran itiraflar Esra Ezmeci'yi şok etti! Kocamı yakaladım çok kötüyüm
Cinsel itiraflara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen uzman psikolog Esra Ezmeci'den yeni paylaşımlar geldi.
Instagram hesabında yaptığı soru cevap ve itiraf paylaşımlarıyla takipçi sayısını her geçen gün arttıran uzman psikolog Esra Ezmeci, Fulya ile Umudun Olsun programıyla geniş bir tanınırlığa ulaşmıştı.
Ani bir kararla Ezmeci daha sonra programdan ayrılarak Beyaz TV'ye transfer olmuştu. Ezmeci, yazdığı kitaplarla ve kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Yayınlarda yaptığı tespitlerle dikkatleri üzerine çeken Ezmeci, izleyenleri şaşkına çeviriyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla iletişim kuran Ezmeci, takipçilerinin cinsellik sorularını yanıtlıyor.
Ezmeci sosyal medya hesabından gelen itirafları ve sorulara bugün yenileri eklendi.
İşte Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar...