Cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyeye sevk edildi görüntüler ortaya çıktı!
Sosyal medyada tanıştıkları erkekleri cinsel ilişki vaadiyle tuzağa düşüren 'yarasa kız'ların işlemleri tamamlandı. Çökertilen çetede 125 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Basında geniş yer tutan olayın otel görüntüleri ilk kez ortaya çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınları kullanarak özellikle sosyal medya üzerinden cinsel ilişkiye girme vaadiyle tanıştıkları erkekleri tuzağa düşürüp, tehdit ederek paralarını gasbeden çeteyi 6 ay boyunca takip etti.
Çetenin, mağdurları silah zoru ile tehdit edip, paralarını gasbettiği, nakit parası olmayanların ise kredi kartlarından tahsilat yapıldığı saptandı.
8 gün önce Ankara merkezli Iğdır ve Antalya'da belirlenen 121 adrese düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 158 kişiden 60'ı kadın, 125 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.