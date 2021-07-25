Cinsel ilişki sorusuna 'babam okuyacak' deyip bakın ne yanıt verdi! Hande Doğandemir: Şoka girdi
Kırmızı Oda, Hükümsüz, Güneşi Beklerken dizilerindeki rolleriyle sevilen Hande Doğandemir
Rol aldığı diziler ve filmlerle adından söz ettiren 35 yaşındaki Hande Doğandemir, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuştu. Bilinmeyenlerini anlatan Doğandemir yaptığı açıklamalarla olay oldu.
Sinemalar kapalıydı, değil film çekmeyi düşünmek, izleyemiyorduk bile. Ama sen ‘Daha İyi Bir Yarın’la film setlerine döndün. Nasıl hissettirdi?
İzlemeyi özlediğim kadar çekmeyi de özlemişim. Sevdiğim senaryo ve ekip olunca da tadından yenmedi.
Neydi tadından yenemeyecek kadar seni etkileyen?
Adı bile umut verici: ‘Daha İyi Bir Yarın’. Emre Kavuk yazdı ve yönetti. Kulağa nahif bir aşk hikâyesi gibi gelse de aslında 2060’ta geçiyor. Ama dünyası retro, bütün görselliğinde 1960’lardan esinlenilmiş bir evren var. O açıdan farklı bir iş oldu.
Ne anlatıyor?
Ozan (Yağızcan Konyalı) karakteri sevgilisi tarafından terk ediliyor ve intihar etmeye karar veriyor. Bunun için ‘Yaşam Sonlandırma Merkezi’ne başvuruyor. Çünkü herkesin bir çipi var ve onun kapatılması için bu dünyayla hiçbir bağının kalmaması gerek. Ama Ozan’a “Size âşık biri var” diyorlar. Ozan da o kızı yani benim canlandırdığım Ekin’i bulup aşktan vazgeçirmek için bir yolculuğa çıkıyor. Sonrası çok sürprizli.
Senin daha iyi bir yarınında neler var?
Neler yok ki? Suyumuz bitiyor, ormanlar katlediliyor, türler yok ediliyor, hayvanlar ölüyor... Benim daha iyi bir yarınımda bunlar olmaz, daha iyi bir dünya olurdu. Her canlının değer gördüğü bir dünya olsun isterdim.
2060’ta olmayı ister miydin?
Ben biraz garantici bir tipim. Nasıl olduğunu bilmem lazım. İyiyim şu an.