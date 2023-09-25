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Cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa eden Tuğçe Tayfur ateş püskürdü

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Cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa eden Tuğçe Tayfur ateş püskürdü

Ferdi Tayfur'un kızı özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Muhammed Aydın ile kısa süre önce evlenen Tuğçe Tayfur'un eşi hakkında olduğu iddia edilen cinsel içerikli video sosyal medyada gündem oldu. Şarkıcı, 100 bin dolar istendiğini söyleyerek mesajı da ifşa etti.

Cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa eden Tuğçe Tayfur ateş püskürdü

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturdu.

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Cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa eden Tuğçe Tayfur ateş püskürdü

Tuğçe Tayfur özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Eşi Muhammet Aydın hakkındaki iddialar, 2. Sayfa'da da yer aldı.

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Cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa eden Tuğçe Tayfur ateş püskürdü

Programda sunucular kendilerine gelen cinsel içerikli video ile şoke olduklarını söylediler.

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Cinsel içerikli video şoku! Mesajı ifşa eden Tuğçe Tayfur ateş püskürdü

Tuğçe Tayfur ise eşine dair olduğu söylenen video hakkında sosyal medyada ateş püskürdü.

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