Cinsel içerikli mesaj cinayeti! Eve çağırıp 2.5 saat dödü ve öldü

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ayşe Güreşçi ve Alaattin Oruç hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası; tutuksuz sanıklar Caner Karakuzu, Medine Şahan ve Ufuk Yıldırım hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Yenişehir Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ayşe Güreşçi ile Bursa E Tipi Cezaevi’nde bulunan Alaattin Oruç, duruşmaya SEGBİS'le katılırken, tutuksuz sanıklar ise katılmadı.