Cinsel içerikli grubun reklamını yapan Simge Barankoğlu'nun 'rezalet' paylaşımı

Barankoğlu, kişisel hesabından bir telegram grubunun reklamını yaptı. Yayınladığı reklam videosunda bahsi geçen grupta diğer fenomenlerin ifşalarının yer alacağını belirten Simge Barankoğlu, yüz binlerce takipçisini grubu takip etmeye davet etti.