Cinsel içerikli filmlerin yıldızı şimdi tünellerde sefil hayat yaşıyor

Son 10 yılda hiç para kazanamamış: Porno film yıldızlarının şatafatlı hayatları pek de öyle gösterildiği gibi değil. İşte onlardan birisi de Jenni Lee oldu. Yetişkin eğlence endüstrisindeki günlerinden hiç eser kalmayan Lee tanınmaz haldeydi. 45 bin kişinin halen sadece bir web sitesindeki cinsel içerikli filmlerine abone olduğu Lee'nin, son 10 yılda hiç para kazanmadığı ortaya çıktı.