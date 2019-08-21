Cinsel içerikli filmlerin yıldızı şimdi tünellerde sefil hayat yaşıyor
Dünyaca ünlü porno yıldızı 37 yaşındaki Jenni Lee’nin ABD'nin kumarhaneler merkezi Las Vegas’ta tünellerde sefil bir hayat yaşadığı ortaya çıktı.
ABD'nin dünyaca ünlü porno yıldızının son hali herkesi şaşkına çevirdi. Gerçek adı Stephanie Sadorra olan Jenni Lee, geçen ay Las Vegas Strip'in altındaki tünellerde beklenmedik bir şekilde bulundu. Aslen Clarksville Tennessee’li olan oyuncunun ne zamandır evsiz olduğu ya da tünellere nasıl girdiği belli değil.
Son 10 yılda hiç para kazanamamış: Porno film yıldızlarının şatafatlı hayatları pek de öyle gösterildiği gibi değil. İşte onlardan birisi de Jenni Lee oldu. Yetişkin eğlence endüstrisindeki günlerinden hiç eser kalmayan Lee tanınmaz haldeydi. 45 bin kişinin halen sadece bir web sitesindeki cinsel içerikli filmlerine abone olduğu Lee'nin, son 10 yılda hiç para kazanmadığı ortaya çıktı.
21 yaşındayken başrol oynadı: 19 yaşında modellik yapmaya başladı ve bazı televizyon reklamlarında yer aldı.Gerçek adı Stephanie Sadorra olan Jenni Lee, 21 yaşındayken yetişkin filmlerinde başrol oynamaya başladı. En son 2016 yılında IMDb profiline göre 'Horny Housewives' başlıklı bir yetişkin filminde göründü.
Belgesel çekiminde ortaya çıkarıldı: 37 yaşındaki film yıldızı Jenni Lee, Las Vegas'ın altında 200 mil uzunluğundaki bir tünelde bulundu. Hollandalı bir haber programı tarafından tüneller hakkında röportaj yapılırken, ünlü yıldızın kimliği tesadüfen ortaya çıkarıldı.