Cinnet geçiren baba dehşet saçtı! Eşini ve oğlunu odaya kilitleyip...
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde cinnet geçiren baba dehşet saçtı. Evi yakan baba, eşi ve down sendromlu çocuğunu odaya kilitledi.
Olay, 13.30 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katında Fadime İlkinci, eşi Mehmet Hilmi İlkinci ve 9 yaşındaki down sendromlu kızları Zümra’nın yaşadığı evde yangın çıktı.
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Patlamalar ile birlikte alevlerin sardığı yangın sırasında evin balkonuna çıkan Fadime İlkinci, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
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Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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