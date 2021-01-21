Çinli emekli pilot ülkesine gidemedi Hakkari'de kaldı Yüksekovalılar misafir ediyor
ÇİN'e kara yoluyla gitmek isteyen ancak sınır kapısı kapalı olduğu için Hakkari'de 6 gündür pansiyonda konaklayan emekli pilot Dee Zhang, Yüksekovalılar'ın evinde misafir olmaya başladı.
Kosova'dan ülkesi Çin'e Türkiye üzerinden kara yoluyla gitmek isteyen emekli pilot Dee Zhang, 6 gün önce İran'a sınırında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.
İlçenin İran'a açılan sınır kapısı olan Esendere Gümrük Kapısı'na gelen Zhang, kapı kapalı olduğu için ilçeden ayrılamadı.
gündür ilçede bir pansiyonda kalan Çinli Zhang'a Yüksekovalı İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan ve Hemşire Orhan Salim sahip çıkarak ülkesine gidene kadar evlerinde misafir edeceklerini söyledi.
Ülkesine gitmek için hava yolunun çok pahalı olduğunu bu nedenle kara yolunu tercih ettiğini belirten Zhang, ailesinden bazı kişilerin hasta olması nedeniyle ülkesine gitmek istediğini anlattı.