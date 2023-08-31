Çinli araştırmacılar şaşkın! Defne Samyeli neden yaşlanmıyor? 'Büyük bir sürpriz oldu'
51 yaşındaki Defne Samyeli güzelliği ve fit hali ile 20'li yaşlarındaki gibi görünmeyi nasıl başarıyor? Zamana adeta meydan okuyan Defne Samyeli Çinli araştırmacıların da dikkatini çekti.
Yıllardır 20'li yaşlarında gibi görünen iki çocuk annesi olan Defne Samyeli fit hali ile Çinli araştırmacıları bile kendine hayran bıraktı. 51 yaşındaki Defne Samyeli güzelliği ve fit hali ile 20'li yaşlarındaki gibi görünmeyi nasıl başarıyor?
Zamana adeta meydan okuyan Defne Samyeli Çinli araştırmacıların da dikkatini çekti.
Çin'in önemli üniversitelerinden Xiamen Üniversitesi'nde genetik bilimi üzerine çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacının, dünyadaki genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örneklerle çalışarak yaptıkları bir araştırmada, Türkiye'den Defne Samyeli'yi inceledikleri ortaya çıktı.
Önümüzdeki aylarda Pekin'e gitmeye hazırlanan Defne Samyeli, burada 4000 kişiye cilt sağlığı ve güzellik konusunda konferans verecek...