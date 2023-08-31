Çinli araştırmacılar şaşkın! Defne Samyeli neden yaşlanmıyor? 'Büyük bir sürpriz oldu'

Yıllardır 20'li yaşlarında gibi görünen iki çocuk annesi olan Defne Samyeli fit hali ile Çinli araştırmacıları bile kendine hayran bıraktı. 51 yaşındaki Defne Samyeli güzelliği ve fit hali ile 20'li yaşlarındaki gibi görünmeyi nasıl başarıyor?