Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulandı

"Hastanemiz aşının deneme sürecindeki halkalardan biri"

Şu anda sadece tedbirlerle yayılımının önüne geçmeye, bulaşı engellemeye çalışıldığının altını çizen Surel, "Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz hem dünyanın kalanı bu noktada ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası çalışmaları noktasında hastanemiz aşının deneme sürecindeki halkalardan biri." dedi.