Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulandı
ÇİN menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitesinde başlayan denemelerine, Ankara Şehir Hastanesi de eklendi. Bugün gönüllere hastanedeki ilk aşı işlemi gerçekleştirildi.
Türkiye, Covid-19 aşı çalışmalarında etkin şekilde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yerli Covid-19 aşısının hayvan deneyleri tamamlanmıştı. Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde Faz-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor.
Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Koordinatör Başhekim Surel, pandemiden çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirtti. Surel, hem yerli hem de yabancı aşılardan netice alarak bu musibetten bir an evvel kurtulmayı umduklarını söyledi.
"Hastanemiz aşının deneme sürecindeki halkalardan biri"
Şu anda sadece tedbirlerle yayılımının önüne geçmeye, bulaşı engellemeye çalışıldığının altını çizen Surel, "Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz hem dünyanın kalanı bu noktada ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası çalışmaları noktasında hastanemiz aşının deneme sürecindeki halkalardan biri." dedi.
Surel, "Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Bu aşının bir an evvel değerlendirilip inşallah hem ülkemizdeki insanlara hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık" şeklinde konuştu.