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Çin'den flaş mRNA koronavirüs aşısı kararı! Yeni varyantlara karşı geliştirildi

Çin'den flaş mRNA koronavirüs aşısı kararı! Yeni varyantlara karşı geliştirildi

Koronavirüsün varyantlarına karşı harekete geçen Çin'den yeni bir hamle geldi. Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu. İşte söz konsusu aşıyla ilgili ayrıntılar...

Çin'den flaş mRNA koronavirüs aşısı kararı! Yeni varyantlara karşı geliştirildi

Dünya iki yıldır koronavirüsün pençesinde... İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs son dönemde varyantları ile gündemde.

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Çin'den flaş mRNA koronavirüs aşısı kararı! Yeni varyantlara karşı geliştirildi

Baskın tür haline gelen Delta ile dünya genelindeki vaka sayılarında artış yaşanırken, Mu varyantının aşıları etkisiz bırakabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Çin'den flaş mRNA koronavirüs aşısı kararı! Yeni varyantlara karşı geliştirildi

Bilim dünyası 'varyantlar sonrası yeni bir aşıya ihtiyaç var mı' sorusunun cevabını ararken Çin'den flaş bir adım geldi.

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Çin'den flaş mRNA koronavirüs aşısı kararı! Yeni varyantlara karşı geliştirildi

Sputnik'te yer alan habere göre, Çin merkezli Sinopharm yeni koronavirüs varyantlarına karşı mRNA tabanlı aşı geliştirdiklerini duyurdu.

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