Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 17'ye yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüs (nCoV) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.
Çinli yetkililer, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan virüsün şimdiye kadar tespit edildiği kişi sayısının 444'e ulaştığını bildirdi.
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Yetkililer, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini belirtirken, vatandaşlardan kalabalık ortamlardan ve halka açık toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulundu.
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Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en son 9 olarak açıklanmıştı.
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Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan 'nCoV'un salgına dönüşmesi halkta tedirginliği artırıyor.
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