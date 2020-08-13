Cinayetten sonra katili arayan Pınar Gültekin'in arkadaşı konuştu! O ben değildim

Telefonda sesi titriyordu

Pınar kaybolduktan 2 gün sonra yani 18 Temmuz'da aklıma Cemal geldi ve kaybolmadan 10-15 gün öncesinde Pınar'ın anlattığına göre Pınar'la son kez görüşmek istemişti. Pınar kabul etmemişti. Arkadaşlar vasıtasıyla Cemal'in numarasını buldum ve aradım. 'Cemal merhaba ben Ceren, Pınar'ın arkadaşıyım' deyince çok şaşırdı. Telefonda sesi titriyordu. 'Pınar'a 2 gündür ulaşamıyoruz bir bilgin var mı' dedim. 'Hayır nerden bileyim' dedi. Ben de 'Tamam biz jandarmaya haber verdik zaten' deyip kapattım.