'Cimilli İbo' İbrahim Özer'den kötü haber! Yoğun bakıma alındı
'Cimilli İbo' lakaplı İbrahim Özer, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakımdan tedavisi tamamlanınca taburcu edilmişti. Hastalığı atlattıktan sonra böbrek nakli yapılan Özer, bu kez böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı
2020'de yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan Karadeniz’in sevilen ses sanatçılarından birisi olan İbrahim Özer, yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.
Yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 'Cimilli İbo' lakaplı sanatçı, yoğun bakıma alındı. Böbrek yetmezliği yaşayan Özer'in kanında da aşırı enfeksiyona rastlandı.
İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Özer için dostları sosyal medyada yardım çağrısında bulundu.
'Cimilli İbo' için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.