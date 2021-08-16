Cimilli İbo hayatını kaybetti! Yoğun bakım görüntüsü yürekleri burkmuştu
Bir süredir sağlık sorunları boğuşan aradeniz müziğinin sevilen isimlerinden Cimilli İbo hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının yoğun bakım sonrası görüntüleri yürek burkmuştu.
2020 yılının Eylül ayında yakalandığı koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrasında tedavisine evde devam edilmişti.
Yeniden rahatsızlanan 33 yaşındaki Sanatçı İbrahim Özer (Cimilli İbo) geçen ay yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyona rastlandı ve durumunun kritik olduğu belirtilmişti.
Geçtiğimiz ay kan arayışı için ünlü sanatçının yakınları devreye girerek sosyal medya hesaplarından çağrı yapmıştı.