Cilt kanseri belirtileri nelerdir? Vücudunuzu kontrol edin bu lekeler varsa hemen....
Cilt kanseri, diğer kanser türlerine göre belirtilerinin daha az fark edildiği bir hastalık. En belirgin belirtisi ise vücudumuzdaki lekeler... Elbette tüm lekeler kanser belirtisi değil. Bunun türleri var...
Çaresi olmayan hastalıklar dendiği zaman akla ilk olarak kanser geliyor. Farklı türlerinin olduğu kanser, önlem alınmadığında veya erken teşhis konulmadığında, ölümle sonuçlanabilen durumlara kadar gidebiliyor. Peki belirtilerinin diğer kanser türlerine göre daha az fark edildiği veya önemsenmediği cilt kanserinin belirtileri nelerdir? İşte cilt kanseri ile ilgili tüm detaylar...
Cilt kanseri, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak, güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak ve bu ışınların zararlı etkilerden yeterli ölçüde korunmamak cilt kanserinin en önemli nedenidir.
UV ışınlarının etkilediği baş, boyun, el ve yüz gibi bölgelerde daha çok görülen cilt kanseri, genital bölge gibi vücudun hiç güneş almayan yerlerinde de ortaya çıkabilir. Tüm kanser türleri arasında en yaygın görülen kanser türü olan cilt kanseri; yara, şişlik, kızarıklık, leke gibi belirtilerle ortaya çıkar. Cilt kanserinde erken tanı için kişinin vücudunu düzenli aralıklarla kontrol etmesi ve şüpheli durumlarda doktora başvurması gerekir.
Cilt kanseri nedir?
En büyük organlardan biri olan ve pek çok farklı görevi bulunan cildi oluşturan hücrelerin kontrol dışı büyümesi sonucu cilt kanseri ortaya çıkabilir. Cilt kanserine neden olan etmenlerin başında UV ışınları ve solaryum cihazları gelir. Ozon tabakasının giderek incelmesi ve dolayısıyla cildin daha çok UV ışınına maruz kalmasına bağlı olarak cilt kanseri vakaları, son yıllarda giderek artış göstermiştir.