Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın inanılmaz değişimi! Son hali beğeni topladı
Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın, son yıllarda yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı. İngiltere'ye yerleşen oyuncu Sonay Aydın, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
1996-2001 yılları arasında Kanal D'de reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'te Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın, fenomen gençlik dizisi bittikten sonra İngiltere’ye yerleşti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde evine kapanan oyuncu, buna rağmen Ağustos 2020'de Covid-19’a yakalanan ancak hastaneye gitmeden hastalığı atlattı.
Korona aşısı oldu
Pandemi döneminden önce bir üniversitede yarı zamanlı öğretmenlik yapan Sonay Aydın, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de aşı olduğunu açıkladı.
49 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımına, "Evden çıktım, ilk aşımı olmaya gidiyorum. Durun sakin, hemen tepki vermeyin. Maskem çantamda ve aşıyı İngiltere'de oluyorum. Sıra 40'lı yaşlarda" notunu düştü.