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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın inanılmaz değişimi! Son hali beğeni topladı

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın inanılmaz değişimi! Son hali beğeni topladı

Çılgın Bediş dizisinin Banu'su Sonay Aydın, son yıllarda yaşadığı değişimle herkesi şaşırttı. İngiltere'ye yerleşen oyuncu Sonay Aydın, paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın inanılmaz değişimi! Son hali beğeni topladı

1996-2001 yılları arasında Kanal D'de reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'te Banu karakterine hayat veren Sonay Aydın, fenomen gençlik dizisi bittikten sonra İngiltere’ye yerleşti.

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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın inanılmaz değişimi! Son hali beğeni topladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde evine kapanan oyuncu, buna rağmen Ağustos 2020'de Covid-19’a yakalanan ancak hastaneye gitmeden hastalığı atlattı.

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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın inanılmaz değişimi! Son hali beğeni topladı

Korona aşısı oldu

Pandemi döneminden önce bir üniversitede yarı zamanlı öğretmenlik yapan Sonay Aydın, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de aşı olduğunu açıkladı.

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Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın inanılmaz değişimi! Son hali beğeni topladı

49 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımına, "Evden çıktım, ilk aşımı olmaya gidiyorum. Durun sakin, hemen tepki vermeyin. Maskem çantamda ve aşıyı İngiltere'de oluyorum. Sıra 40'lı yaşlarda" notunu düştü.

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