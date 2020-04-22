Çılbır tarifi kahvaltıda mükemmel olur!
Kahvaltılarınızı renklendirmeye ne dersiniz? Tam bir protein deposu olan kahvaltılıkların yanında vazgeçemediğimiz bu enfes lezzet oldukça basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz türden.
Malzemeler
2-3 adet yumurta
1 yemek kaşığı sirke
Yoğurt
2 yemek kaşığı Tereyağı
Pulbiber
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Küçük bir tencere içerisine suyu alın, üzerine damak zevkinize göre tuz ve sirkeyi de ekleyerek kaynamaya bırakın.
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Kaynayan suyu kaşıkla karıştırın ve bir girdap olmasını sağlayın.
Daha sonra yumurtaları teker teker kırarak 5 dakika kadar kaynatın.
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Bir kaşık yardımıyla pişen yumurtaları sudan alarak servis tabağına yerleştirin.
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