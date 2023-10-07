ÇIKARLAR ÖRTÜŞMÜYOR MU?

Ekonomide,

Siyasette,

Eğitimde,

İstihbaratta,

Kültürel entegrasyonda,

Sosyal yaşamda,

Aile hayatında,

Kısaca her alanda ABD vardı.

ABD hem dost ve müttefikti. Hem de düşman. Hem demokratik dünyay la yol yürümemizi istedi hem de demokrasimizin tahrip edilmesinin önünü açtı, göz yumdu. Türkiye, kendine özgü bir siyaset haritası çizmeye kalksa, karşısında ABD'yi buldu.



Geçmiş dönemlerdeki iktidarlar ses yükseltti; ama hiç biri sesini duyuramadı. Sayın Erdoğan’dan bu ilişkiye çok daha güçlü başkaldırılar gelince, sorunlar daha da derinleşti. Neredeyse ABD'yle sorun yaşamadığımız hiçbir alan yoktur.

Suriye'den Yunanistan’a, Libya'dan Karabağ’a, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan Körfez'le ilişkilere kadar her alanda Türkiye, ABD'yle karşı karşıya. Artık iki ülkenin çıkarları örtüşmüyor.

Küresel güç ABD öyle bir noktaya geldi ki, terör örgütü PKK'yla el ele. Bunun yanı sıra YPG'ye para ve silah vererek Türkiye'ye karşı ordu kurmasını destekledi. Bu terör yapısı açık açık Türkiye'ye saldırdı.



Pazar günü, Meclis'in açıldığı gün Başkent Ankara’da İçişleri Bakanlı ğı'na yapılan bombalı terör saldırısı bunun son örneğiydi. Daha önce İstanbul’da İstiklal Caddesin de ve Mersin’de benzer saldırılar oldu.



Peki bu saldırılara nasıl bir anlam yüklemeliyiz ?

