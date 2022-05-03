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Çığlık atıp havaya uçtular! Acun Ilıcalı Survivor'da müjdeyi verdi duyan inanamadı: Artık yarışmada...

Çığlık atıp havaya uçtular! Acun Ilıcalı Survivor'da müjdeyi verdi duyan inanamadı: Artık yarışmada...

Survivor All Star'da haftanın 4. ada konseyi sırasında Acun Ilıcalı'nın bayram müjdesi yarışmacıları şaşkına çevirdi.

Çığlık atıp havaya uçtular! Acun Ilıcalı Survivor'da müjdeyi verdi duyan inanamadı: Artık yarışmada...

Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor All Star'da heyecan dorukta. Geçtiğimiz haftalarda takımlarda değişikliklerin olduğu yarışma, 2 Mayıs Pazartesi akşamı 94'üncü bölümüyle ekranlara geldi. 

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Çığlık atıp havaya uçtular! Acun Ilıcalı Survivor'da müjdeyi verdi duyan inanamadı: Artık yarışmada...

Kırmızı ve mavi takımın haftanın son dokunulmazlığı için karşı karşıya geldiği oyunda nefes kesen mücadeleler yaşandı.

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Çığlık atıp havaya uçtular! Acun Ilıcalı Survivor'da müjdeyi verdi duyan inanamadı: Artık yarışmada...

Kıran kırana geçen oyunda 8 - 6'lık skorla kadınlar mücadelesini kazanan mavi takım, ardından 8 - 5'lik skorla erkekler mücadelesini de kazandı. Böylece dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu.

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Çığlık atıp havaya uçtular! Acun Ilıcalı Survivor'da müjdeyi verdi duyan inanamadı: Artık yarışmada...

Dokunulmazlığın yanı sıra ödül de kazanan mavi takım yarışmacıları, oyun alanından özel jet ile alınarak  Dominik Las Terrenas'a gittiler.

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