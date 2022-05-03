Çığlık atıp havaya uçtular! Acun Ilıcalı Survivor'da müjdeyi verdi duyan inanamadı: Artık yarışmada...
Survivor All Star'da haftanın 4. ada konseyi sırasında Acun Ilıcalı'nın bayram müjdesi yarışmacıları şaşkına çevirdi.
Tv8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor All Star'da heyecan dorukta. Geçtiğimiz haftalarda takımlarda değişikliklerin olduğu yarışma, 2 Mayıs Pazartesi akşamı 94'üncü bölümüyle ekranlara geldi.
Kırmızı ve mavi takımın haftanın son dokunulmazlığı için karşı karşıya geldiği oyunda nefes kesen mücadeleler yaşandı.
Kıran kırana geçen oyunda 8 - 6'lık skorla kadınlar mücadelesini kazanan mavi takım, ardından 8 - 5'lik skorla erkekler mücadelesini de kazandı. Böylece dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu.
Dokunulmazlığın yanı sıra ödül de kazanan mavi takım yarışmacıları, oyun alanından özel jet ile alınarak Dominik Las Terrenas'a gittiler.